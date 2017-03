Terroranschlag in London Thüringer Schüler in Sicherheit

Während des Terroranschlags am Mittwoch in London haben sich auch Schüler aus Erfurt in der Nähe des Tatorts aufgehalten. Nach Angaben des Spreches des Bistums Erfurt, Peter Weidemann, handelt es sich um Achtklässler des katholischen Edith-Stein-Gymnasiums. Wie Weidemann MDR THÜRINGEN sagte, geht es allen Schülern der vier Klassen gut. Sie seien mit Bussen zu ihren Unterkünften außerhalb Londons gefahren worden. Die Eltern und Elternsprecher seien informiert worden.