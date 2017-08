In Thüringen hatten sich in dieser Woche zwei Unfälle mit 17-jährigen Autofahrern ereignet. So kam es am Mittwochabend im Landkreis Greiz zu einem tödlichen Unfall mit einer Fahranfängerin. Die 17-Jährige erfasste mit ihrem Auto einen Motorradfahrer, als sie von einem Parkplatz auf die Straße bog. Es kam zum Zusammenstoß. Der 36 Jahre alte Motorradfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass er starb. Die 17-Jährige war im Auto von ihrer Mutter begleitet worden. Wenige Tage zuvor hatte sich ein 17-Jähriger im Kreis Schmalkalden-Meiningen auf der A71 überschlagen. Der Jugendliche war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Der 17-Jährige hatte eine Ausnahmegenehmigung für das begleitende Fahren und durfte den Angaben zufolge allein zur Berufsschule und in den Ausbildungsbetrieb fahren.