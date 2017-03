Das Thüringer Wirtschaftsministerium geht von insgesamt etwa 50.000 Beschäftigten aus, die derzeit im weiteren Sinne in der Automobil-Zulieferindustrie tätig sind. Wie sich diese Zahl entwickle, hänge von einer Vielzahl von Bedingungen ab, sagte Ministeriumssprecher Stephan Krauß MDR THÜRINGEN. "Ein Kausalzusammenhang zwischen der Zahl der Komponenten im Fahrzeug und der Zahl der Beschäftigten lässt sich so einfach nicht belegen", so Krauß. Um den Unternehmen zu helfen, einen Strukturwandel zu überstehen, sei in Thüringen unter anderem das "Thüringer Bündnis für Industrie" gegründet worden. Mit dem Thüringer "Innovationszentrum Mobilität" werde zudem eine Forschungseinrichtung geboten, die die einzelnen Unternehmen wissenschaftlich unterstütze. Laut Wirtschaftsministerium wird diese Möglichkeit bisher aber nur zögerlich genutzt.

Auch der Geschäftsführer von BorgWarner in Arnstadt sieht den Strukturwandel als Chance. "Jede Revolution schafft Platz für Neues", sagte Martin Winter dem MDR. Ähnlich ist die Strategie der Motorenfabrik MDC Power in Kölleda. Eine Pressesprecherin des Daimler-Mutterkonzerns sagte dem MDR, beim Antriebskonzept der Zukunft gehe es nicht um ein "Entweder-oder", sondern um ein "Sowohl-als auch". "Wir werden weiterhin und in steigender Stückzahl Verbrennungsmotoren produzieren", heißt es in der Antwort der Daimler AG. Ungewiss ist dagegen die Zukunft für den Autozulieferer REGE Motorenteile aus Eisenach. Das Unternehmen mit rund 800 Mitarbeitern in Eisenach hat vor knapp zwei Monaten Insolvenz angemeldet.