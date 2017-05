Im Freibad in Waltershausen im Landkreis Gotha sind zwei Kinder von einem Bademeister gerettet worden. Das sechsjährige Mädchen und der fünfjährige Junge trieben nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag leblos im Becken. Der Bademeister holte die Kinder sofort aus dem Wasser. Sie seien dann schnell wieder ansprechbar gewesen, so die Polizei. Sie wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüft nun, ob Angehörige die Aufsichtspflicht verletzt haben.

Ein tragisches Unglück gab es hingegen in Herschdorf im Saale-Orla-Kreis. Hier kam ein 51-jähriger Mann ums Leben. Die genaue Todesursache war am Sonntag noch unklar. Laut Polizei hatte ein anderer Badegast den Mann leblos in einem See entdeckt und an Land gebracht. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche kam für den Verunglückten jede Hilfe zu spät.