In der Vergangenheit wurden Thüringer Finanz- und Waffenbehörden, Polizei und Gerichte immer wieder mit "Reichsbürgern" konfrontiert und von ihnen bedroht. Zuletzt waren am Mittwoch in einer Wohnung in Sondershausen zahlreiche Chemikalien und Bauteile bei einem 31-jährigen "Reichsbürger" gefunden worden, mit denen Sprengsätze gebaut werden können. Eigentlich wollten die Polizisten ihn "nur" wegen unbezahlter Geldstrafen verhaften. Da die Geldstrafe inzwischen bezahlt wurde, ist er weiterhin auf freiem Fuß.