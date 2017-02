Die zusätzlich eingerichteten Bundesfreiwilligenstellen zur Flüchtlingsintegration werden in Thüringen sehr gut angenommen. Aktuell seien 286 solcher Stellen besetzt, teilte das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben MDR THÜRINGEN auf Anfrage mit. Damit hat Thüringen rechnerisch sein Kontingent, das sich am so genannten Königsteiner Schlüssel orientiert, nahezu ausgeschöpft. Der Freistaat übertrifft andere Länder deutlich. Bundesweit sind von 10.000 bereitstehenden Plätzen erst 6.600 vergeben. Die zusätzlichen "Bufdi"-Plätze waren ab Ende 2015 geschaffen worden. Zugleich war der Bundesfreiwilligendienst auch für Flüchtlinge geöffnet worden.

Integrationskurs für Flüchtlinge Bildrechte: dpa Im Bereich Flüchtlingsarbeit besetzen Geflüchtete und Migranten in Thüringen nach Angaben des Bundesamtes aktuell jede dritte "Bufdi"-Stelle (99 von 286). Die Koordinatorin des Wohlfahrtverbandes Parität, Andrea Büßer, sagte MDR THÜRINGEN, gerade schon länger in Thüringen lebende Ausländer zeigten zunehmendes Interesse an dem Bundesfreiwilligendienst. Die Parität habe alle ihr zur Verfügung stehenden Plätze besetzt. Ähnlich äußerte sich einer der Thüringer Ansprechpartner für den Bundesfreiwilligendienst, Joachim Grabietz. Zwar gebe es noch Stellen, aber das Interesse nehme zu. Denise Lentvogt von der Arbeiterwohlfahrt Thüringen will dagegen weiter für den Freiwilligendienst werben. Die AWO habe noch sieben freie Plätze.

Neben den zusätzlichen Bundesfreiwilligenstellen wurden in Thüringen auch zusätzliche Plätze als Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) geschaffen. Für die Flüchtlingsarbeit stehen dafür 30 Stellen zur Verfügung. Nach schleppendem Start seien davon aktuell 24 besetzt, teilte der Sprecher des Thüringer Bildungsministerium, Frank Schenker, MDR THÜRINGEN auf Anfrage mit. Sie bringen sich unter anderem in Gemeinschaftsunterkünften, Beratungsstellen für Flüchtlinge und Begegnungsstätten ein. Das FSJ-Migration wurde in Thüringen für zunächst zwei Jahre eingerichtet. Im September könnten somit erneut 30 FSJ-ler beginnen. Ob das Programm auch 2018 fortgeführt wird, ist aber noch offen. Ministeriumssprecher Schenker sagte MDR THÜRINGEN, darüber werde im Sommer entschieden.

Bundesfreiwilligendienst Jugendliche, Arbeitnehmer und Senioren haben damit die Möglichkeit, sich so für das Allgemeinwohl zu engagieren und praktische Erfahrungen zu sammeln. Der Bundesfreiwilligendienst wurde mit dem Aus des Zivildienstes geschaffen. Der "Bufdi"-Dienst ist ein Vollzeitdienst und dauert in der Regel ein bis eineinhalb Jahre. Die Einsatzstellen, beispielsweise Wohlfahrtsverbände, Vereine, Kultureinrichtungen oder Seniorenheime, übernehmen die Sozialversicherungsbeiträge für die Freiwilligen und können ihnen bis zu 381 Euro monatliches Taschengeld gewähren.