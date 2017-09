Wulf Hellbach sitzt in seinem Haus in Nordthüringen, vor sich auf dem Tisch der aufgeklappte Laptop. Der 51-Jährige klickt sich durch Fotos aus seiner Zeit bei der Bundeswehr. "Hauptaufgabe Open Road Afghanistan. Die einzige Straße nach Pakistan. Die mussten wir offenhalten. Ein Wahnsinn", murmelt er. Das Foto zeigt eine mit Fahrzeugen und Menschen vollgestopfte Straße, die sich durch die Berge in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan schlängelt. "Wendeltreppe wird die Straße auch genannt. Die Russen haben hier viele Panzer verloren", erzählt der Ex-Offizier. Unterwegs in den Bergen Afghanistans. Rechts: Wulf Hellbach Bildrechte: Wulf Hellbach

Die Fotos im Laptop zeigen Hellbach in Uniform und Kampfmontur, vor Panzern und Jeeps. Als Technischer Offizier war der Thüringer bei seinen Einsätzen Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahren in Bosnien, Kosovo und Afghanistan für die Instandhaltung von Fahrzeugen und Technik der Bundeswehr vor Ort zuständig. Er diente bei Thüringer Einheiten sowie bei den Fallschirmjägern im Kommando Spezialkräfte (KSK). Die Zeit bei der Elitetruppe hat ihn besonders geprägt, wie Hellbach sagt. Wegen der vielfältigen Aufgaben, die man als Technikexperte hier habe.

"Dauererlebnisse" nach Schusswechsel in Afghanistan

Doch seine Auslandseinsätze blieben nicht ohne Folgen. Hellbach zählt auf: zwei Lungenentzündungen, die von den Bundeswehr-Ärzten vor Ort in Sarajevo und im Kosovo nicht als solche erkannt und diagnostiziert worden seien, eine Augenerkrankung, die später eine Operation in der Uniklinik in Jena erforderlich machte. In Afghanistan verlorene Zähne und Entzündungen im Kiefer, Durchfallerkrankungen, nach Hellbachs Vermutung verursacht durch Cholera-Erreger. Und vermutlich auch eine Infektion mit Dengue-Fieber. "Meine Hausärztin hat nach meinem Afghanistan-Einsatz im Jahr 2005 in meinem Blut Antikörper gegen Dengue-Fieber nachgewiesen." Die Infektion habe er sich offenbar in der Region Kabul zugezogen, vermutet Hellbach.

Doch damit nicht genug: "Und zum Schluss hatte ich noch das Pech, in einem Konvoi mit amerikanischen Kameraden in einen Hinterhalt in Afghanistan zu geraten und habe Dauererlebnisse…" Während er das sagt, kämpft Hellbach mit den Tränen. Die erlittene Fleischwunde durch eine Schussverletzung ist ausgeheilt, doch psychische Belastungen durch seine Erlebnisse bleiben. Alle 14 Tage müsse er deswegen zur Behandlung.

Psychische Belastungen im Einsatz und danach

Seit 1992 haben Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr an zahlreichen Auslandseinsätzen teilgenommen. Dass solche Einsätze auch gefährlich sein können, ist kein Geheimnis. So kamen bislang 108 Bundeswehr-Angehörige im Ausland ums Leben, davon allein 57 in Afghanistan. Zwei Drittel dieser Todesfälle sind nicht auf Kampfhandlungen zurückzuführen. Dramatisches Beispiel ist der Absturz eines Bundeswehr-Kampfhubschraubers Ende Juli in Mali, bei dem die beiden Piloten ums Leben kamen. Der Absturz wird nach bisherigen Erkenntnissen auf eine technische Ursache zurückgeführt. Seit 1992 sind 108 Soldaten der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen ums Leben gekommen, die meisten davon in Afghanistan, Bosnien und im Kosovo. Jeder Dritte der Getöteten kam bei Kampfhandlungen oder andere "Feindeinwirkung" ums Leben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch psychische Probleme und Erkrankungen spielen beim Thema Auslandseinsatz eine zunehmende Rolle. Dramatische Erlebnisse wie der Tod eines Kameraden im Kampfeinsatz oder die lange Abwesenheit von Familie und dem Zuhause in Deutschland können schwere psychische Belastungen auslösen - Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eines der weltweit verbreitetsten Krankheitsbilder bei Soldaten, die im Kampfeinsatz waren. Auch die Bundeswehr hat damit zu tun. Nach Angaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr wurden allein im Jahr 2016 insgesamt 318 Patienten wegen einer einsatzbedingten psychischen Belastung "erstmalig in einer psychiatrischen Abteilung behandelt oder begutachtet" - davon 175 aufgrund von PTBS.

Keine Unterlagen – keine Erkrankung?

Zu schaffen macht Uwe Hellbach und seiner Frau auch ihr unerfüllter Kinderwunsch. Die Ursache sieht Hellbach in Störsendern, mit denen die Bundeswehr ihre Camps in Afghanistan gegen funkgesteuerte Sprengsätze schützte. Die Bundeswehr habe vor allem in der Anfangszeit des Afghanistan-Einsatzes ziemlich unkontrolliert und viel zu stark gestrahlt - und damit möglicherweise Gesundheitsschäden bei Soldaten verursacht. Zumindest in seinem Fall ist Hellbach überzeugt davon, dass die Strahlen eine schädliche Wirkung hatten.

Besuch vom damaligen Bundesverteidigungsminister Peter Struck bei der Bundeswehr in Afghanistan. 2.v.l.: Wulf Hellbach Bildrechte: Wulf Hellbach Von der Bundeswehr fühlt sich der ehemalige Offizier im Stich gelassen. Denn die wolle in den bei Auslandseinsätzen erlittenen Erkrankungen und Verletzungen keine Einsatzschäden sehen und lehne daher die Übernahme von Behandlungskosten für deren Langzeitfolgen ab, schimpft er. Denn es fehlten wesentliche Unterlagen, in denen seine Erkrankungen und Verletzungen bei der Bundeswehr dokumentiert sein müssten - die Gesundheitsakte, auch G-Akte genannt.

Und wo keine Dokumente sind, können auch keine Schäden sein. Seinen Antrag auf Anerkennung der Erkrankungen als Wehrdienstbeschädigungen und damit verbundenen Versorgungsleistungen lehnte das zuständige Personalamt der Bundeswehr im Oktober 2016 ab. Die Störstrahlung im Camp "Warehouse" könne nicht Ursache der von Hellbach beklagten gesundheitlichen Schäden sein, heißt es in der Begründung unter anderem. Bei der Strahlung habe es sich nicht um Röntgenstrahlen gehandelt, sondern um "nicht-ionisierende elektromagnetische Hochfrequenzstrahlen". Diese könnten zwar Verbrennungen oder eine Trübung der Augenlinsen hervorrufen, nicht aber eine Beeinträchtigung der Zeugungsfähigkeit, so die Argumentation.

Hellbach ist wütend über diesen Bescheid des Personalamtes. Und er ist wütend darüber, dass die Bundeswehr seine G-Akte angeblich nicht finden kann, in der seine Einsatzschäden dokumentiert sein müssten. Dabei hat das Karrierecenter der Bundeswehr in Erfurt den Reserveoffizier im Januar 2017 nach einer medizinischen Untersuchung als "nicht dienstfähig" eingestuft.

Untätigkeitsklage eingereicht

Die Bundeswehr will sich auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht zu dem Fall im Detail äußern - aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie das Personalamt der Bundeswehr in Köln mitteilt. Zur verschwundenen G-Akte heißt es lediglich: "Der Verbleib der ursprünglichen Gesundheitsunterlagen konnte bisher nicht abschließend geklärt werden." Und Fälle von Cholera- oder Dengue-Erkrankungen seien zumindest aus Nordafghanistan, dem Haupteinsatzgebiet deutscher Soldaten in Afghanistan nicht bekannt, heißt es vom Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz.

Als Technischer Offizier war Hellbach - wie hier in Afghanistan - für die Instandsetzung und Wartung von Fahrzeugen und Technik verantwortlich. Bildrechte: Wulf Hellbach Wegen der verschwundenen Akten hat Hellbach vor Monaten am Sozialgericht Nordhausen eine Untätigkeitsklage gegen die Bundeswehr eingereicht. Das Verfahren läuft noch. Über den Umgang der Armee mit ihm ist Hellbach stinksauer. "Ich weiß nicht, warum die Bundeswehr so reagiert", sagt er. Vielleicht befürchte man Schadenersatzansprüche oder ähnliches. "Das ist aber gar nicht mein Ziel", betont Hellbach. Er wolle lediglich, dass die Bundeswehr die Kosten für seine medizinische Behandlung übernimmt.

In seinem Haus bewahrt Hellbach eine ganze Reihe von Erinnerungsstücken an seine Zeit beim Militär auf - Rangabzeichen, Uniformstücke, Fotos. Er sei gerne Soldat gewesen, betont er. Deshalb sei es "keine Heldentat" der Bundeswehr, "Soldaten, die sie in den Einsatz geschickt hat, hinterher fallenzulassen".

