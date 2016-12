In Thüringen sind in diesem Jahr wieder deutlich mehr Photovoltaik-Anlagen gestohlen worden. Die Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA), Tina Büchner, teilte MDR THÜRINGEN mit, die Polizei sei bei 14 Diebstählen von Solartechnik eingeschaltet worden. Im Vorjahr seien es dagegen nur acht Fälle gewesen.

Solaranlage Bildrechte: Colourbox.de

Die Schadenssumme liege nach 145.000 Euro im Jahr 2015 in diesem Jahr mit 410.000 Euro fast dreimal so hoch. Die Beute hatte jeweils sehr unterschiedlichen Wert. So wurde beispielsweise in Blankenhain im Weimarer Land ein Solarmodul im Wert von etwa 600 Euro gestohlen. Im Solarpark Wipperoda im Landkreis Gotha ließen die Täter Technik im Wert von bis zu 150.000 Euro mitgehen.