In dem Diskussionspapier wird deutlich, dass das Land Thüringen vor allem Kooperationen zwischen Museen fördern will. Das einheitliche Auftreten soll dazu dienen, die Qualität der Einrichtungen zu verbessern. Auch die Bildung stellt einen zentralen Punkt dar. Unter anderem soll die Zusammenarbeit mit den Hochschulen ausgebaut werden. Außerdem wird die Thüringer Staatskanzlei sowohl für Fachkräfte, als auch für ehrenamtliche Helfer, Fortbildungsprogramme entwickeln und bereitstellen.

Die Staatskanzlei Thüringen stellt in ihrem Papier neben eigenen Förderangeboten auch Handlungsvorschläge an die Kommunen vor. Sie wünscht sich von den Kommunen und Trägern eine Stabilisierung der Personalsituation in den Museen. Außerdem sollen die von ihnen getragenen Einrichtungen aktiv in ihre kommunale Öffentlichkeitsarbeit eingebunden werden. In einem weiteren Punkt schlägt die Staatskanzlei vor, in Kooperation mit dem Thüringer Bildungsministerium, die Museen als außerschulische Lernorte besser zu verankern.