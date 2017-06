Ermittlern von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Wie das Thüringer Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen insgesamt sechs Tatverdächtige im Alter von 30 bis 63 Jahren festgenommen. Außerdem seien in Wohnungen, Gärten, Fahrzeugen und Verstecken insgesamt 48 Kilogramm Marihuana sowie 22.000 Euro Bargeld gefunden worden. Gegen die Verdächtigen seien Haftbefehle erlassen worden.