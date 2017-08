Klaus Wagner, Bauernverbandspräsident und Geschäftsführer der Erfurter Universal-Agrar GmbH, sagte MDR THÜRINGEN, im Erfurter Becken seien in diesem Jahr im Vergleich zum Mittel der Jahre 2011 bis 2016 acht Prozent weniger Winterweizen geerntet worden. Die starke Trockenheit im Frühjahr und der viele Regen im Sommer habe zudem die Qualität des Weizens erheblich gemindert. Würden normalerweise rund 90 Prozent sogenannter Eliteweizen geerntet, seien es in diesem Jahr nur 30 Prozent. 70 Prozent seien dagegen von minderer Qualität.

Die schlechte Qualität der diesjährigen Getreideernte ist ein thüringenweites Problem. Wie die B & B Getreide und Agrarhandel GmbH in Hardisleben im Landkreis Sömmerda MDR THÜRINGEN mitteilte, müssen die Getreidebauern beim Eliteweizen im Durchschnitt pro Hektar mit 30 Prozent weniger Ertrag und bis zu 40 Prozent weniger Erlösen auskommen. Geschäftsführer Thomas Birnschein sagte MDR THÜRINGEN, manche Bauern hätten wegen des vielen Regens die Nerven verloren und das Getreide feucht gedroschen. Als Folge musste das Korn teuer getrocknet werden, was die Bauern zusätzlich finanziell belastet habe.

Nach Angaben des Bauernverbandes kann Brotweizen in diesem Jahr oftmals nur noch als minderwertigerer Futterweizen verkauft werden, was sich spürbar auf die zu erzielenden Preise auswirkt. So bekommt ein Thüringer Landwirt für eine Tonne Brotweizen derzeit rund 153 Euro pro Tonne (Durchschnitt 2016: 143 Euro pro Tonne), Eliteweizen bringt sogar bis zu 170 Euro pro Tonne. Für Futterweizen werden derzeit nur 139 Euro pro Tonne gezahlt. Ähnliches gilt für Roggen und Wintergerste. Verschärfend kommt laut Bauernverband hinzu, das in Osteuropa eine Rekordernte beim Weizen eingefahren wurde, was den zu erzielenden Marktpreis weiter drücken würde.