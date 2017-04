Ein Tempo 30-Limit auf allen Straßen in Städten lautet die Forderung des Umweltbundesamtes. In Thüringen findet diese Idee keine Unterstützung.

Thüringer Verkehrsministerin Birgit Keller Bildrechte: IMAGO

Verkehrsministerin Birgit Keller (Die Linke) sagte auf dpa-Anfrage, die Fachleute ihres Hauses befürchteten, dass Autofahrer dann verstärkt den kürzesten Weg suchen und dazu von Haupt- auf Nebenstraßen durch Wohngebiete ausweichen würden. "Generelle Tempo-30-Zonen befürworten wir nicht", so die Ministerin weiter. Zusätzlich könne es zu Frustration bei den Fahrern führen, wenn sie auf Straßen, die für höhere Geschwindigkeiten ausgebaut wurden, nur 30 Kilometer pro Stunde fahren dürften. Die Strecken müssten dann baulich an die niedrigere Geschwindigkeit angepasst werden.



Das Umweltbundesamt dagegen sieht zahlreiche Vorteile, wenn Städte zur Tempo-30-Zone würden. Präsidentin Maria Krautzberger sagte, "Tempo 30 bringt bessere Luft, flüssigeren Verkehr und weniger Unfälle - und man ist in der Regel genauso schnell unterwegs". Deshalb fordere sie, dass auf allen Straßen in der Stadt Tempo 30 gelten sollte. Zwar könnten auf bestimmten Straßen auch höhere Geschwindigkeiten erlaubt werden, aber 30 Stundenkilometer sollten die Regel sein.