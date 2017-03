Nach Informationen von MDR THÜRINGEN fordern mehr als ein Dutzend Bürgermeister eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Die Kommunalpolitiker von CDU, SPD und Freien Wählern werfen ihrem Interessensverband mangelnde Transparenz vor. Konkret geht es um zwei Tochtergesellschaften mit Aktienbesitz, sagt der Bad Liebensteiner Bürgermeister Michael Brodführer (CDU). Es gebe erheblichen Klärungsbedarf bei der Herkunft der vorhandenen Vermögen, sagt Lauschas Bürgermeister Norbert Zitzmann (SPD). Die Bürgermeister wollen dazu beispielsweise wissen, wie die "Gesellschaft der Kommunalen Stromaktionäre" in den Besitz ihrer Aktien gekommen ist.

Mitgliederversammlung des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes am 28.09.2016 in Erfurt Bildrechte: dpa Antworten auf MDR-Fragen zu seinen Tochterfirmen lehnte der Gemeinde- und Städtebund ab mit der Begründung, damit würden "interne Angelegenheiten" berührt, die in Gremien des Verbandes erörtert und entschieden würden. Das Thema Tochtergesellschaften sei auch auf der letzten Mitgliederversammlung "sehr ausführlich" erörtert worden. Und: "Die in der Mitgliederversammlung an den Vorstand gerichteten Fragen wurden beantwortet, ohne dass Antworten offen geblieben wären." Im Anschluss seien Vorstand und Präsidium auch einstimmig entlastet worden. Die kritischen Kommunen dagegen sind anderer Meinung dazu.

Der Gemeinde- und Städtebund in Thüringen ist 1990 als Verein angetreten mit dem vorrangigen Ziel, die Interessen der Kommunen im Land und Bund zu vertreten. Nach eigenen Angaben sind nahezu alle Thüringer Kommunen hier auch freiwilliges Mitglied. Sie zahlen einen Jahresbeitrag, der sich je nach Einwohnerzahl zwischen ein paar hundert oder tausend Euro bewegen kann.

Im Gegenzug bietet der Verband eine ganze Menge: Der GStB vertritt machtvoll die kommunalen Interessen im Streit um Geld von Land und Bund. Außerdem hilft der Verband mit seinem personellen Sachverstand den Kommunen im Alltagsgeschäft, schult beispielsweise Mitarbeiter bei neuen Gesetzen und Richtlinien und unterstützt bei Haushalts- und Steuerfragen. Ein Lobby-Verein im besten Sinne.

Daneben hat der Gemeinde- und Städtebund Thüringen seit 1990 relativ geräuschlos einen wirtschaftlichen Bereich aufgebaut, der den Verband in Summe zu einem der vermögensstärksten Kommunalverbände in ganz Deutschland macht.

Tochterfirmen des GStB

Nach bisherigen MDR-Recherchen steckte der GStB-Thüringen bis 2002 anteilig oder komplett hinter mindestens vier Unternehmen. Heute sind noch drei aktiv: die GmbH für Kommunale Informationsverarbeitung (KIV, 48,8%), die "Gesellschaft der kommunalen Stromaktionäre in Thüringen" mbH (GkSA) und die "Kommunale Dienstleistungs-Gesellschaft Thüringen mbH" (KDGT).

Alle diese Tochter-Gesellschaften wurden ursprünglich dafür eingerichtet, im Sinne und für die Gemeinden zu arbeiten. Die KDGT beispielsweise organisiert die Seminare und Schulungen der kommunalen Mitarbeiter. Die KIV hilft über ein Rechenzentrum Gemeinden bei Abrechnungen.

In den Jahres-Berichten an die Mitgliedsgemeinden heißt es, die Tochterfirmen machten ihre Einnahmen aus Dienstleistungsverträgen. Tatsächlich profitieren KGDT und GkSA aber vor allem vom Aktienbesitz an der Thüringen Energie AG (TEAG).

Wie kommt der Lobby-Verein an Aktien?

Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft KDGT besitzt 713 TEAG-Aktien und 143.733 Anteile an der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen (KEBT AG). Die Firma des Gemeinde- und Städtebundes hat damit aktuell einen Aktienwert von fast 35 Millionen Euro.

Die GkSA nennt insgesamt 75.605 TEAG-Aktien ihr Eigentum. Den Wert einer TEAG Aktie mit 426,52 Euro zugrunde gelegt, beläuft sich das Aktienvermögen dieser Tochterfirma des Gemeinde- und Städtebundes auf rund 32 Millionen Euro. Die Aktionäre der Thüringer Energie AG Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erlöse ohne Zutun

Eine Antwort auf die MDR-Anfrage, wie die Firmen des gemeinnützigen Vereins in den Besitz der Aktien gekommen sind, lehnt der Gemeinde und Städtebund ab. Das sei eine "interne Angelegenheit", heißt es in einem Schreiben. Die Satzung des Kommunalverbandes spreche dagegen, dem MDR Antworten zu geben. Offen bleibt auch die MDR-Frage, was die GkSA mit den beträchtlichen Erlösen vor allem aus Wertpapieren finanziert. Jährlich kann sie aus ihren Wertpapieren Erträge in Millionenhöhe verbuchen: 1,8 Millionen Euro im Jahr 2015, jeweils 2,1 Millionen in den Jahren 2014 und 2013.

Diese Summen lassen sich im Internet finden. Die GkSA-Abschlüsse sind im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Allerdings erst ab dem Geschäftsjahr 2006.

Für die wirtschaftlichen Aktivitäten davor, für fast zehn Jahre, gibt es keine Bilanzakten. Auch nicht in Papierform im zuständigen Handelsregister Jena. Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass jährlich Bilanzen erstellt wurden. Dass sich niemand für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft interessiert haben soll, scheint ausgeschlossen.

Wer weiß was über die Aktivitäten der GkSA?

Die GkSA GmbH ist gestartet als Treuhänder-Gesellschaft für mehrere hundert Thüringer Gemeinden. Die Gesellschaft vertritt die Kommunen, die nach dem Ende der DDR-Energiekombinate Anspruch auf Anteile der neuen regionalen Energie-Versorger bekamen. Laut GkSA sprach die Treuhandnachfolgerin BVS den Gemeinden damals insgesamt 18,36 Prozent an der neuen Thüringer Energie AG zu. Die Gremien des Gemeinde- und Städtebundes beschlossen, dass die GkSA diese Aktien treuhänderisch bekam. Der Auftrag: Die Firma sollte die Aktionärs-Interessen der Kommunen gegenüber den anderen Miteignern vertreten und bewahren. Die GkSA sollte im Interesse der Gemeinden und Städte verhandeln und Geschäfte rund um das Stromgeschäft abwickeln.

Die Aktivitäten sollten laut Gesellschaftsvertrag durch einen neunköpfigen Aufsichtsrat begleitet werden. "Er berät über die von den Geschäftsführern vorbereiteten geschäftspolitischen Maßnahmen und kontrolliert die Geschäftsführung", so steht es im Vertrag.

Sieben Jahre lang aber gab es keinen Aufsichtsrat. "Der laut Gesellschaftsvertrag vorgesehene Aufsichtsrat ist bisher nicht bestellt worden", heißt es wiederholt in den Jahresabschlussberichten der GkSA. Erst im Jahr 2015 wird die erste Wahl dieses Gremiums aus Oberbürgermeistern und Vertretern des Gemeinde und Städtebundes bekannt gemacht.

Mitteilungen über Dividenden

Die Gemeinden wurden nach MDR THÜRINGEN-Informationen regelmäßig über anstehende Dividenden informiert, solange sich die GkSA als Treuhänderin der Gemeinden verpflichtet sah. Für die Bürgermeister waren es in der Regel frohe Botschaften. Aufgrund der guten Lage des Energieversorgungsunternehmens gab es Ausschüttungen ab 1997 und regelmäßig Auffrischung der kommunalen Kassen. Nach einem MDR THÜRINGEN vorliegenden Schreiben soll der Landesausschuss des Gemeinde- und Städtebundes den Kommunen auch empfohlen haben, sich das Geld auch auszahlen zu lassen.

Was dabei in den Hintergrund rückte, waren Informationen der GkSA an die Gemeinden, dass sie weitere Aktien kaufen könnten. Dafür hätten die Kommunen aber auf ihre Dividenden verzichten und die Zustimmung ihrer Stadträte für zusätzliches Geld einholen müssen. Und das innerhalb nur weniger Wochen. Die Resonanz der Kommunen auf dieses Variante war verhalten. Stattdessen soll die GkSA auf dieses Options-Paket zugegriffen haben. Unter welchen Umständen, dazu sagt der Gemeinde- und Städtebund auf MDR-Anfrage nichts. Seinen Angaben nach müssten aber die Gremien des Kommunalverbandes darüber beraten haben, also informiert sein. Einige der Mitglieder in Präsidium und Landesausschuss sind auch lang genug im Amt, um sich an die Anfänge zu erinnern.

Die GkSA arbeitet fast zehn Jahre mit den treuhänderisch überlassenen Aktien der Kommunen, bis der Energieversorgungsmarkt in Thüringen neu geordnet wird. Die Kommunen mit Anteilen an Gas- und Stromversorgern sollen unter ein Dach. Vor diesem Hintergrund überträgt die GkSA 2007 schließlich 636.903 treuhänderisch verwaltete Anteile an die Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen Aktiengesellschaft KEBT. Ein Rest von 75.605 Aktien bleibt bei ihr zurück.

Von der Treuhand- zur Vermögensgesellschaft

Als treuhänderisch agierende Gesellschaft hatte die GkSA ihren Zweck erfüllt. Ihre Auflösung wird in Aussicht gestellt. Offenbar ist die Zuordnung der verbliebenen Aktien aber nicht eindeutig und schon damals umstritten: Veröffentlicht ist aber nur das Resümee eines Rechtsgutachtens, das der Gemeinde- und Städtebund beauftragt haben soll. Und danach heißt es: "Die GkSA ist … uneingeschränkt rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer dieser Aktien. Als rechtlichem und wirtschaftlichem Eigentümer stehen der GkSA auch die Ausschüttungen auf diese Aktie zu."

Wenn es der TEAG gut geht, macht das jährlich ein Plus von ein paar Millionen Euro. Ob diese Millionen tatsächlich nur der Tochterfirma und damit dem Kommunalverband zustehen? Das kritische Dutzend Thüringer Gemeinden bezweifelt das. Deshalb wollen sie mehr Auskünfte, als sie bisher gehört haben.