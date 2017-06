Die Strafkammern am Erfurter Landgericht sind überlastet. Der Thüringer Richterbund fordert deshalb mehr Richter am Landgericht. Der Landesvorsitzende des Richterbundes, Holger Pröbstel, sagte MDR THÜRINGEN, anderenfalls müsse damit gerechnet werden, dass Untersuchungshäftlinge auf freien Fuß kommen.

Erfurter Landgericht. Bildrechte: dpa

Das Gesetz schreibt vor, dass ein Strafprozess nach sechs Monaten Untersuchungshaft beginnen muss. Anderenfalls können die Betroffenen Beschwerde beim Thüringer Oberlandesgericht einlegen. Pröbstel, der als Vorsitzender Richter am Landgericht tätig ist, wird konkret: Bei ihm seien es Vergewaltiger, in anderen Kammern vielleicht Mörder. Dass man solche Menschen in Freiheit lasse, weil die Justiz die Arbeit nicht schafft, könne man niemandem zumuten. "Wir werden aber damit rechnen müssen, dass das Oberlandesgericht sagt: Ihr kümmert euch nicht genügend um eure Haftsachen, wir entlassen die Leute aus der U-Haft", so Pröbstel.



Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (B90/Grüne) wies die Forderung nach mehr Personal zurück. Das Landgericht Erfurt sei, was die Zahlen der Richter und der Verfahren angehe, gut ausgestattet. Die Aufteilung zwischen Zivil- und Strafkammern sei Sache des Gerichts, da könne er sich nicht einmischen.