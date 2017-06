Das Thüringer Bauministerium hält den Brandschutz an Hochhäusern im Freistat für ausreichend. Ministeriumssprecherin Antje Hellmann sagte MDR THÜRINGEN, es sei deshalb nicht vorgesehen, die Fassadendämmung an Thüringens Hochhäusern nochmals zu überprüfen.

Nach einer Brandkatastrophe vor einigen Tagen in London ist auch in Thüringen die Debatte über Brandschutz in Hochhäusern aufgeflammt. Bei dem Feuer in London waren Dutzende Menschen ums Leben gekommen, als ein Hochhaus fast vollständig ausbrannte. Weil die Fassadendämmung brennbar war, hatte sich das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen schnell ausgebreitet.