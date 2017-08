"Durchblick" hat unsere Userin Grit Schönefeld ihr Bild zum Thema "Grünes Thüringen" genannt. Bildrechte: Grit Schönefeld

Sie laden Ihr Foto hier hoch, wir schauen uns die eingegangenen Fotos an und veröffentlichen ausgewählte Bilder auf der MDR THÜRINGEN-Instagram-Seite. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.



Wichtig: Sie müssen Inhaber der Urheberrechte an dem Foto sein, d.h. es dürfen keine Fotos von Dritten verwendet werden. Außerdem sind bei Aufnahmen von Menschen deren Persönlichkeitsrechte (u.a. das Recht am eigenen Bild) zu beachten. Eine Honorierung der hochgeladenen Fotos erfolgt nicht. Und natürlich können Sie uns Ihre Fotos mit allen Informationen auch per Direktnachricht via Instagram zukommen lassen.