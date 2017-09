In Thüringen infizieren sich offenbar besonders viele Patienten mit antibiotika-resistenten Keimen. Seit Beginn der Meldepflicht für schwere Fälle im Mai 2016 fingen sich laut Bundesministerium für Gesundheit 16 Menschen je 100.000 Einwohner solche Keime ein. Das waren drei Mal so viele wie im Bundesdurchschnitt. Diese meist dünnwandigen Darmkeime lassen sich nur schwer mit speziellen Antibiotika behandeln.

Gegen zwölf Keime müssen laut Weltgesundheitsorganisation neue Antibiotika entwickelt werden. Bei manchen Patienten wirken immerhin noch sogenannte Reserve-Antibiotika. Zu denen mussten Thüringer Ärzte seit Mai 2016 besonders häufig greifen. Das Robert-Koch-Institut erklärte, dass belastbare Vergleiche noch schwierig seien, weil die Zahlen erst seit kurzem erhoben würden. Die betroffenen Patienten fingen sich die schwer zu behandelnden Keime meist in Krankenhäusern ein, etwa zehn Prozent in Arztpraxen. Gründe für Infektionen mit antibiotika-resistenten Keimen sind laut Gesundheitsministerium unter anderem mangelnde Hygiene, sorgloses Verschreiben von Antibiotika bei leichten Erkrankungen, fehlende Behandlungs-Alternativen, fehlende Forschung zu neuen Wirkstoffen und der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung.