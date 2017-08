Der Gesetzentwurf für ein neues Kita-Gesetz in Thüringen hat am Mittwochnachmittag für ausreichend Gesprächsstoff im Thüringer Landtag gesorgt. Während die Linke bei einer Anhörung im Parlament das kostenfreie Kita-Jahr als Entlastung der Eltern im Blick hatte, konzentrierten sich die Sozialverbände vor allem auf den Personalschlüssel der Kindertagesstätten.

Der bildungspolitische Sprecher der Linken, Torsten Wolf, sagte, es sei ein guter Tag für die Familien in Thüringen. Mit Blick auf die Kosten, kündigte er an, dass die Kommunen und freien Träger die Kosten durch die steigenden Kinderzahlen bewältigen könnten. Und die Eltern könnten sich darauf verlassen, dass alle Kindern zwischen einem und sechs Jahren einen Kita-Platz in Thüringen erhalten. Dafür müssten zwischen 20 und 25 Millionen Euro mehr in den Haushalt eingestellt werden. Zwischen 2015 und 2018 rechne die Landesregierung mit etwa 5.000 zusätzlichen Kindern, so Wolf.