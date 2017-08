Thüringens Kindergärten verschicken jeden Monat Hunderte Mahnungen an säumige Eltern wegen fehlender Beiträge. Allein die Stadt Jena hat nach Angaben eines Sprechers derzeit Außenstände von 691.000 Euro bei den Kita-Gebühren. Monatlich müssten im Schnitt etwa 190 Mahnungen wegen unbezahlter Gebührenrechnungen verschickt werden, hieß es in der Stadtverwaltung. Jena zieht die Gebühren für insgesamt 52 Kindergärten und Kindertagespflege-Einrichtungen im Stadtgebiet ein.

Protest gegen eine Erhöhung der Kita-Gebühren am 18. August 2016 vor dem Rathaus in Erfurt Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Beim Jugendsozialwerk in Nordhausen, das 26 Kindergärten in Thüringen und Sachsen betreut, würden im Schnitt 400 bis 500 der rund 2.800 Gebührenrechnungen nicht rechtzeitig beglichen, sagte Vorstand Holger Richter. Ein großer Teil dieses laufenden Rückstandes werde zeitlich verzögert von den Eltern beglichen. Dennoch würden monatlich etwa 300 Mahnungen versendet.



Bei der Arbeiterwohlfahrt Thüringen liegt die Quote der säumigen Zahler bei etwa zwei bis drei Prozent bei insgesamt rund 3.300 gebührenpflichtigen Plätzen. Die Anzahl sei in den vergangenen Jahren weitgehend unverändert geblieben, hieß es. Allerdings gebe es aufgrund der besseren Kommunikation mit den Schuldnern weniger gravierende Fälle.