Thüringer Krankenhäuser spüren Engpässe auf dem Arbeitsmarkt. Sowohl im pflegerischen Bereich wie auch in der Ärzteschaft werde es schwieriger, frei gewordene Stellen neu zu besetzen. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter Thüringer Kliniken.

"Es wandelt sich etwas", sagte etwa der Sprecher des Katholischen Krankenhauses, Till Haufs. So sei es inzwischen besonders schwer, alle offenen Ausbildungsstellen zu besetzen. Grund hierfür sei vor allem der demographische Übergang, in dem geburtenschwache Jahrgänge zunehmend in den Arbeitsmarkt eintreten. Rund 25.000 Angestellte arbeiteten laut statistischem Landesamt Ende 2015 in den 44 Thüringer Krankenhäusern. Die Zahlen waren den vergangenen Jahren leicht angestiegen.

Helios Klinikum in Erfurt Bildrechte: MDR/Karsten Heuke Die nun zunehmend spürbaren Personalprobleme treffen grundsätzlich alle Kliniken - egal ob kommunal, konfessionell gebunden oder konzerneigen. Ein wesentlicher Grund liegt in der zunehmenden Spezialisierung der Tätigkeitsfelder in der Medizin. Neue Technologien, Untersuchungsverfahren und Behandlungsmethoden haben zu einer Diversifizierung und Vielfalt in den Fachbereichen geführt. "Das erschwert es, immer den genau passenden Arzt oder Pfleger für den jeweiligen Fachbereich zu finden", sagt Ina Henning-Rußwurm, Regionalleiterin Personal der Helios Region Mitte. Hinzu kommt: "Die Gewinnung von Ärzten ist in den letzten Jahrzehnten mit gleichbleibend rund 10.000 Absolventenzahlen im Studienfach Medizin schwieriger geworden", so Henning-Rußwurm.

Karrierecenter für Ärzte

Längst müssen die Kliniken neue Wege einschlagen, wollen sie neue Fachkräfte gewinnen. So hat zum Beispiel Helios für die Region Mitte ein klinikübergreifendes Karrierecenter gegründet. Dessen Ziel ist es unter anderem, Ärzte als Mitarbeiter stärker an die Kliniken zu binden. Es begleitet und berät die Mediziner während ihrer Weiterbildung und eröffnet Perspektiven für eine ärztliche Karriere in dem Krankenhauskonzern. Im Aufbau ist derzeit eine vergleichbare Struktur für das pflegerische Personal.

Denn auch beim Pflegepersonal steht Helios - wie die Konkurrenz - vor wachsenden Herausforderungen. Auch diese Arbeitsplätze in den Kliniken werden abseits der Arbeit am Patienten immer anspruchsvoller. Beherrscht werden müsse IT und Krankenhaussoftware, Dokumentation, Kommunikation und Prozessorganisation, heißt es.

Antrittsgeld für Krankenschwestern

Das SRH Zentralklinikum Suhl zahlt sogar Antrittsgelder bei Unterschrift des Arbeitsvertrages. 3.000 Euro erhalte jeder Rettungssanitäter für den OP oder jede examinierte Krankenschwester, so eine Sprecherin. "Standen früher Bewerberinnen und Bewerber noch Schlange, arbeiten wir heute nicht nur mit Zeitungsannoncen, sondern auch mit Radiowerbung oder Werbung in den Sozialen Medien, um geeignete Personen zu finden."

Saalfelder Feengrotten: Freizeitangebote der Region sind ein wichtiger "weicher" Faktor. Bildrechte: dpa Gerade abseits der großen Städte ist es mitunter Überzeugungsarbeit, Bewerber von den Vorzügen eines neuen Arbeitsplatzes zu begeistern. "Es wird in Vorstellungsgesprächen schon gefragt, was man an unseren drei Standorten in Rudolstadt, Saalfeld oder Pößneck nach 16 Uhr machen kann", sagt Stephan Breidt, Leiter der Unternehmenskommunikation in den Thüringen-Kliniken. Weiche Standortfaktoren wie Kitaplätze, Kulturangebot und Verkehrsanbindung seien wichtig, sagt er. Umgekehrt würden viele Mitarbeiter gerade einen Einstieg in kleinere, kommunal geführte Häuser suchen, weil sie die großen Klinikkonzerne in den großen Städten mitunter als unpersönlich empfinden würden.

Noch gelingt es laut Breidt auch hier, ausreichendes Personal zu gewinnen, "aber wir müssen mehr tun als noch vor Jahren". So präsentieren sich die Thüringen-Kliniken regelmäßig auf Jobmessen der Region oder biete Pflegern wie Medizinstudenten Praktika im Haus an. Aus-, Fort- und Weiterbildung werde auch hier bezahlt, die Mitarbeiter dafür bezahlt freigestellt. Bei den Thüringen-Kliniken habe man die Erfahrung gemacht, dass solche Angebote ebenso wichtig seien wie eine gute Bezahlung. "Wir zahlen nicht so viel wie in München, aber die Lebenshaltung hier ist auch günstiger", sagt Breidt. Das wissen die Bewerber.