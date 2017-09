Die CDU im Thüringer Landtag hat der Landesregierung am Freitag vorgeworfen, die Professoren an den Hochschulen entmachten zu wollen. "Wenn Sie so weitermachen, kommt kein Hochschullehrer mehr hierher", sagte der Abgeordnete Mario Voigt am Freitag in einer Landtagsdebatte zum Entwurf des neuen Hochschulgesetzes. Er kritisierte damit die Pläne der rot-rot-grünen Koalition, die Mitsprachrechte von Studierenden und Mitarbeitern auszubauen. Damit drohten in Zukunft endlose Diskussionen, die Hochschulen würden so unregierbar.