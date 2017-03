Die finanzielle Entschädigung der Abgeordneten im Thüringer Landtag soll neu geregelt werden. Die rot-rot-grüne Koalition will eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die Änderungen am Thüringer Abgeordnetengesetz vorschlagen soll. Diese werde im Frühjahr die Arbeit aufnehmen, kündigte die Grünen-Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich am Donnerstag im Landtag an.

Rothe-Beinlich sagte in der Debatte am Donnerstag im Landtag, ihre Fraktion sei dafür, dass sich die Abgeordneten künftig an den sozialen Sicherungssystemen beteiligten und in die Rentenversicherung einzahlen. Mehrheitlich abgelehnt wurde am Donnerstag ein Gesetzentwurf der AfD. Dieser sieht ebenfalls vor, dass die Abgeordneten in die Rentenkasse einzahlen. Die Linke sprach von einem "einseitigen Vorstoß" der AfD. Damit leiste die AfD einer größeren Reform einen Bärendienst, sagte der Linke-Abgeordnete Knut Korschewsky.