Schulen in Thüringen Erste Seiteneinsteiger sollen im nächsten Jahr unterrichten

Damit folgt die Thüringer Landesregierung den Vorschlägen einer Kommission, der auch der jetzige Bildungsminister Helmut Holter angehört hatte. Während die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Thüringen in der Einstellung von Quereinsteigern das Resultat verfehlter Ausbildungs- und jahrelanger Sparpolitik sieht, sprach Schenker von einer "notwendigen Ergänzung in einer Mangelsituation". Ausgebildete Lehrer hätten jedoch immer Vorrang.

Lehrerin im Unterricht Bildrechte: dpa

Anders als in Berufsschulen sind Seiteneinsteiger in allgemeinbildenden Schulen in Thüringen die Ausnahme und nur im Bereich Deutsch als Zweitsprache tätig. Andere Bundesländer wie Sachsen arbeiten schon seit Jahren mit einer Vielzahl an Seiteneinsteigern. In Sachsen werden sie vor ihrer ersten Unterrichtsstunde drei Monate lang nachqualifiziert, in Thüringen soll die Qualifizierung parallel zum Einsatz in den Schulen erfolgen. Mit diesem Verfahren habe man an Berufsschulen gute Erfahrungen gemacht, sagte Uta Asmus-Hersener, die die Ausbildung der Seiteneinsteiger im Ministerium organisiert. "Fachlich bringen die ja alle schon was mit", sagte sie.