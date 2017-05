Thüringen Engpässe bei manchen Medikamenten und Impfstoffen

In den Thüringer Krankenhäusern fehlen immer häufiger notwendige Medikamente. Wie die Vorsitzende des Thüringer Landesverbandes der Krankenhausapotheker, Manuela Pertsch, MDR THÜRINGEN mitteilte, musste sie in ihrem Krankenhaus in Gera im vergangenen Jahr 300 Lieferengpässe ausgleichen. Zudem fehlten inzwischen immer wieder auch versorgungsrelevante Arzneimittel wie zum Beispiel bestimmte Antibiotika (Amipicillin/Sulbactam) oder auch bestimmte Krebsmittel.