"Thüringen Monitor" 2017 Thüringer sind zufriedener mit der Demokratie

54 Prozent meinen, dass die "meisten Asylbewerber nicht wirklich befürchteten, in ihrem Heimatland verfolgt zu werden". Und ebenfalls mehr als im vergangenen Jahr, nämlich aktuell 44 Prozent, haben geantwortet, dass "die Ausländer" nur kommen um den Sozialstaat auszunutzen. Die Thüringer kritisieren aber auch unabhängig von der Nationalität in eine ähnliche Richtung. Den Autoren des Monitors zufolge äußern die Thüringer mehrheitlich keine Solidarität mit Langzeitarbeitslosen. 58 Prozent stimmten der Aussage zu, dass diese sich "auf Kosten der Anderen ein schönes Leben machen". Noch verbreiteter ist die Meinung bei Befragten mit niedrigen Einkommen und geringer Bildung.

Im Bereich Wirtschafts- und Sozialpolitik bekunden die Interviewten ähnliche Widersprüche wie in Sachen Demokratie. Die Autoren bringen das auf die Formel: Viele Thüringer wollten den Kapitalismus abschaffen, bekunden aber großes Vertrauen in Kapitalisten. Eine Mehrheit von 57 Prozent hält der Studie zufolge die Gesellschaftsordnung in Deutschland für "eher ungerecht". Zwei von fünf Befragten sind deshalb der Meinung, dass der Kapitalismus beseitigt werden müsse. Etwas mehr als jeder Fünfte will sogar zum Sozialismus zurückkehren. Dennoch hat eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent angegeben, dass sie Thüringer Unternehmern "voll und ganz" oder "weitgehend" vertrauen.



Ministerpräsident Bodo Ramelow hat für den 2. November eine Regierungserklärung zu den Ergebnissen des Thüringen-Monitors angekündigt. Für den Thüringen Monitor haben Wissenschaftler der Universität Jena Telefoninterviews mit 1.032 Thüringern ausgewertet. Sie sind im Mai und Juni befragt worden.