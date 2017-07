Im Dauerregen verirrt hatte sich eine Wandergruppe mit sieben Kinder und zwei Betreuern am Hohenwarte-Stausee (Kreis Saalfeld-Rudolstadt). Sie geriet auf einen falschen Pfad und saß schließlich an einer Felswand unmittelbar am Steilufer des Stausees fest. Die Rettung kam über den See: mit Hilfe eines Seils wurden sie ins Boot der Wasserschutzpolizei gelotst und an Land gebracht. Bildrechte: Polizei Saalfeld