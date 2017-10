Um das zu ändern und die Notaufnahmen zu entlasten, hat sich die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen gemeinsam mit den DRK-Kliniken jetzt etwas einfallen lassen: die sogenannte ärztliche Notdienstkooperation. Die neue Notdienstkooperation kann man sich vorstellen, wie eine Verteilstation. Diese Art Verteilstationen wurden jetzt erstmals in den DRK-Krankenhäusern Sömmerda, Bad Frankenhausen und Sondershausen eingerichtet. Wer außerhalb der normalen Hausarztsprechzeiten zum Arzt muss, geht dorthin und wird zuerst von einer Krankenschwester empfangen und eingeschätzt. "Das Fachpersonal vor Ort schaut, ob der Patient so akut erkrankt ist, dass er sofort in die Notaufnahme muss, oder muss er einem Arzt vorgestellt werden, der ihn im Grunde wie in einer Praxis behandelt", erklärt die Chefin der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen, Annette Rommel.

Das Projekt ist in Thüringen vollkommen neu. Vorreiter war ein Klinikum in Cottbus. Weitere werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen. "Wir verfolgen damit ein sogenanntes Ein-Tresen-Konzept", erklärt der leitende Oberarzt der Zentralen Notaufnahmen der Thüringer DRK-Krankenhäuser Axel Pleßmann. "Ich denke, dass wir in den kommenden Jahren in den Notaufnahmen in ganz Deutschland in diese Richtung gehen."