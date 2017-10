Die NPD hatte im vergangenen Jahr insgesamt 1,14 Millionen Euro aus der staatlichen Parteienfinanzierung erhalten. Der Thüringer Landtag zahlte nach eigenen Angaben auf der Grundlage der Wahlergebnisse von 2014 an alle berechtigten Parteien fast eine halbe Million Euro aus. Davon gingen knapp 158.000 Euro an die CDU, 133.000 Euro an Die Linke, 58.000 Euro an die SPD, 50.000 an die AfD, 27.000 an die Grünen, 17.000 an die NPD, 12.000 an die FDP, 8.000 an die Freien Wähler und knapp 5.000 Euro an die Piraten. Für den sogenannten Länderanteil werden 50 Cent pro Wählerstimme gezahlt, wenn die Partei mindestens ein Prozent der Stimmen erreicht hat.