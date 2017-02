Das Land Thüringen wird in den nächsten Jahren mehr Polizisten ausbilden als bisher geplant. Wie Innenminister Holger Poppenhäger am Donnerstagabend im Landtag mitteilte, sollen ab diesem Jahr 200 angehende Polizisten ausgebildet werden. Bislang lag die jährliche Zahl der Anwärter bei 155.

Polizeischüler üben in der Polizeischule in Meiningen die Sicherung von Spuren. Bildrechte: MDR/Heinz Diller

Bis Ende der Legislaturperiode im Jahr 2019 soll es dann bei 200 neuen Polizisten in der Ausbildung pro Jahr bleiben. Er habe die Polizeischule in Meiningen beauftragt, ihre Kapazitäten entsprechend zu erhöhen. Über die Finanzierung der 45 zusätzlichen Ausbildungsplätze pro Jahr habe er sich mit Finanzministerin Heike Taubert geeinigt, so Poppenhäger. "Bei veränderten Sicherheitsbedingungen dürfen wir nicht untätig bleiben und müssen frühere Personalentscheidungen konsequent überdenken", sagte der Innenminister.