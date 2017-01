Sieht Vorschlag aus Berlin als "Wahlkampfgetöse": Thüringens Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) Bildrechte: Holger Poppenhäger

Innenminister Holger Poppenhäger sagte, er halte die Vorschläge für Wahlkampfgetöse. Eine Neuordnung der Sicherheitsarchitektur zu fordern, ohne dies vorher mit den Ländern abzusprechen, lasse an der Ernsthaftigkeit der Forderung zweifeln. Die Sicherheitsarchitektur in Thüringen habe sich bewährt.



Wolfgang Fiedler von der CDU-Landtagsfraktion sagte MDR THÜRINGEN, er sehe keinen Anlass, die Behörden zusammenzulegen. Selbst wenn alles vom Bundesamt gesteuert werde, müsste die Behörde Niederlassungen in den Ländern betreiben. Matthias Hey von der SPD-Fraktion sagte, der Bundesinnenminister spreche hier über eine vollkommen neue Sicherheitsarchitektur. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt und den Landesämtern für Verfassungsschutz sei aber bisher nicht so schlecht gewesen, dass man hier etwas ändern müsse.