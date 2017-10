Vor allem die von der Evangelischen Kirche Deutschlands organisierten sechs " Kirchentage auf dem Weg " in acht mitteldeutschen Städten, darunter Erfurt, Jena und Weimar, enttäuschten in Sachen Besucherzahlen. Während jeweils mit 10.000 verkauften Tickets gerechnet wurde, waren es am Ende jeweils nur rund 3.000. Eine positive Bilanz zog hingegen die Wartburg-Stiftung Eisenach mit ihrer Nationalen Sonderausstellung "Luther und die Deutschen". Bis Ende September besuchten rund 237.000 Menschen die Wartburg, 22 Prozent davon waren ausländische Gäste. Das sind bis zu zehn Prozent mehr als in den Vorjahren.

Der niederländische König Willem-Alexander besuchte im Februar die Wartburg bei Eisenach. Bildrechte: Thüringer Staatskanzlei/Michael Reichel

Auch die Übernachtungszahlen in den Thüringer Lutherorten profitierten vom Reformationsjubiläum. Die Thüringer Tourismus GmbH zählte in Erfurt im ersten Halbjahr rund 419.000 Übernachtungen - ein Plus von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Hotels, Pensionen und Jugendherbergen in Eisenach konnten sich sogar über ein Plus von 11,4 Prozent freuen. Dort übernachteten im ersten Halbjahr rund 165.000 Menschen. Die höheren Übernachtungszahlen beschränkten sich jedoch auf die "klassischen" Luther-Städte wie Eisenach, Erfurt, Weimar oder Schmalkalden. Insgesamt zählte Thüringen von Januar bis Juli knapp 5,6 Millionen übernachtende Gäste, davon knapp 350.000 aus dem Ausland. Das waren insgesamt 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum; bei den ausländischen Gästen lag das Plus bei 7,9 Prozent.