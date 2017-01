Das Land Thüringen will die Aufsicht über die Strom- und Gasnetze der kleineren Thüringer Versorger zurück. Energieministerin Anja Siegesmund kündigte an, dafür eine neue Regulierungsbehörde zu gründen. Zu deren Aufgaben würde auch die Genehmigung der Netzentgelte gehören. Strom- und Gaskunden zahlen diese Entgelte, damit Stadtwerke und andere Versorger ihre Netze ausbauen, modernisieren und stabil halten können. Zur Begründung sagte die Ministerin, die Interessen des Landes würden so besser vertreten. Vor allem könne besser mit den kommunalen Versorgern über Kosten diskutiert werden.

Die Aufsicht über die Verteilnetze hatte das Land vor elf Jahren an die Bundesnetzagentur abgegeben. Damals lautete die Begründung des Wirtschaftsministeriums, diese Lösung sei kostengünstiger. Das Land vermeide Personal- und Sachkosten, indem es die Aufgabe an die Bundesnetzagentur abgibt.

Für die Stromnetze der großen Anbieter ist die Bundesnetzagentur von Gesetzes wegen zuständig. Bildrechte: MDR/Astrid Wulf

Außerdem sollte so "Regulierung aus einer Hand" gewährleistet werden: Versorgungsnetze mit mehr als 100.000 Anschlüssen oder Netze, die über die Grenzen eines Bundeslandes hinausreichen, fallen laut Gesetz generell in die Zuständigkeit der Bundesbehörde. In Thüringen zählen dazu die Netze der Erfurter Stadtwerke und der Thüringer Energie AG.



Doch kommunale Anbieter wie die Stadtwerke Sondershausen fordern seit längerem eine Landesbehörde für die Regulierung. Sie erwarten nach eigenen Angaben, dass ihre Anliegen als kleine Netzbetreiber in einer Thüringer Behörde besser berücksichtigt werden.