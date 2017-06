Die Kommission schlägt unter anderem vor, die Vertretungsreserve bei Lehrern von 100 auf 550 aufzustocken. Außerdem sollten Möglichkeiten für den Einsatz von Honorarlehrern und von Seiteneinsteigern im Schuldienst geschaffen werden, sagte Kommissionsmitglied Helmut Holter in Erfurt. Ein anderes Mitglied der Kommission, der ehemalige Bürgermeister von Offenburg, Kaut Dieter Eckert, sagte, Thüringen habe mit jährlich 7.200 Euro pro Schüler an staatlichen Schulen die höchsten Ausgaben aller Bundesländer. Gleichzeitig geb es aber viel Unterrichtsausfall. Notwendig sei die Überprüfung der Strukturen und Korrekturen daran. Eckert riet der Landesregierung, bestimmte Regelungen zu Mindestschulgrößen verbindlich zu machen. Zudem sollte es Schulkooperationen geben. Sie seien ein Instrument, um ein vernünftiges Unterrichtsangebot zu sichern und kleinere Schulen zu erhalten.

Ministerpräsident Bodo Ramelow nannte als ein Problem der Schulstruktur die sehr unterschiedlichen Klassengrößen. In einigen größeren Städten gebe es übervolle Klassenzimmer und in einigen ländlichen Regionen Schulklassen mit nur acht Schülern. 600 Klassen hätten weniger als zehn Schüler, sagte er.

Ramelow warb für eine gemeinsame Reformanstrengung von Regierung und Koalitionsfraktionen, an der sich Städte, Gemeinden und Kreise, die Landtagsopposition und Interessenvertretungen beteiligen sollten. Es gehe darum, "die gläsernen Wände in unserem Schulsystem mit einigen Türen zu versehen". Überlegenswert sei auch die Anregung der Kommission, nur noch ein Schulamt in Thüringen mit vier Außenstellen in den Planungsregionen zu haben.