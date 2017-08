Weniger als die Hälfte der Schüler in Thüringen nutzt das Speise-Angebot an den Schulen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Thüringer Verbraucherzentrale, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Projektleiterin Alexandra Lienig sagte MDR THÜRINGEN, die Essensangebote werden in der Regel von den Grundschülern angenommen. Einen starken Einbruch gebe es ab der 6. Klasse.

Es gibt oft zu wenig Bio-Essen. Bildrechte: dpa

Nudeln mit Tomatensoße, Hähnchenkeule mit Mischgemüse oder Fischstäbchen mit Kartoffelbrei - all das kommt bspw. oft und gerne in den Schulen auf die Teller. Kritisch sieht die Verbraucherzentrale dabei die Fleischqualität. Aus Sicht von Alexandra Lienig sind Fleisch- und Wurstwaren oft zu fett und salzhaltig. Süß- und Ei-Speisen werden statt Gemüse von den Großküchen in der Regel als vegetarische Gerichte verstanden und angeboten. Bioqualität gibt es so gut wie gar nicht. Nur zwei Prozent der Essen in Thüringer Schulen sind Bio. Auffällig sind die gestiegenen Preise für das Schulessen. So haben Eltern 2013 im Durchschnitt 2,18 Euro pro Portion bezahlt. Im vergangenen Schuljahr sind es 2,60 Euro gewesen. Als Gründe nennt die Verbraucherzentrale den eingeführten Mindestlohn sowie gestiegene Lebensmittelpreise und Nebenkosten in den Großküchen.