Handykameras sind in vielen Thüringer Freibädern nicht gerne gesehen. So mancher Besucher fühlt sich belästigt, wenn andere Gäste im Schwimmbad Aufnahmen machen und nicht nur sich selbst, sondern auch andere Leute filmen. Zumal man ja zwangsläufig im Bad in der Regel nur leicht bekleidet ist.

Nicht jeder möchte im Freibad gefilmt werden. Entsprechende Verbote durchzusetzen, ist für Betreiber aber mit einigem Aufwand verbunden. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Generelle Verbote am Beckenrand lassen sich allerdings kaum durchsetzen, wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN bei Betreibern von Schwimmbädern ergab. So sei zwar in Erfurt in der Haus- und Bäderordnung geregelt, dass jeder nur seine Familie ablichten dürfe, sagt etwa Christine Karpe von den Erfurter Stadtwerken. Wer das jedoch flächendeckend kontrollieren wolle, bräuchte viel mehr Personal.



Ähnlich argumentiert auch Marion Caspari vom "Freizeitzentrum Rohrer Stirn" in Meiningen. So werde vor allem darauf geachtet, dass im Becken und bei den Umkleidekabinen nicht fotografiert werde. Die Schwimmbadleitung hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Voyeuren gemacht. Da sei etwa zwischen Beinen gefilmt und die Bilder anschließend ins Internet gestellt worden. Laut Caspari scheut die Bäderleitung in solchen Fällen nicht davor zurück, grobe Verstöße mit Hausverbot und Anzeigen bei der Polizei zu ahnden.

Im Südbad in Altenburg spricht Schwimmmeister Olaf Pilling Verbote aus, wenn sich andere Gäste gestört fühlen. Vor allem Flüchtlinge hätten in der vergangenen Saison darauf aufmerksam gemacht werden müssen. Ähnliche Erfahrungen machte auch das Freibad Triptis. Hier ist das generelle Foto-Verbot in der Hausordnung verankert und werde konsequent durchgesetzt, so ein Mitarbeiter.

Einschreiten, wenn sich jemand belästigt fühlt

Ganz anders in Suhl und Eisenberg. Auf Verbote verzichten die Freibäder hier. Allerdings schreitet das Personal ein, wenn sich andere Badegäste belästigt fühlen oder ungewollt auf Bildern sein könnten. Denn unabhängig davon, ob eine Hausordnung Kameras und Handys im Bad erlaubt oder nicht, hat jedermann ein Recht am eigenen Bild. Wird er in der Öffentlichkeit fotografiert, ist dieses zwar erlaubt, doch dürfen diese Bilder ohne Zustimmung des Betroffenen nicht veröffentlicht werden.

Mitunter allerdings ist es für das Personal auf einer voll belegten Liegewiese schwierig zu beurteilen, wer zu wem gehört, und wer was darf und was eben nicht. Tobias Dämmig etwa wacht über den Kiessee in Breitungen. Er hält ein generelles Foto-Verbot nicht für durchsetzbar. Eltern schließlich wollen auch am Strand Erinnerungsbilder von ihren Kindern schießen. Das könne und wolle man nicht verbieten. Als viel störender empfinden viele Besucher des Campingplatzes an dem Badesee einen ohnehin weit neueren Trend als die ausufernde Digitalfotografie - Ferngesteuerte Drohnen über dem Gelände.