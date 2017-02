Der Fall zog sich über mehrere Jahre und beschäftigte gleich mehrere Instanzen. Bereits 2012 hatte das Sozialgericht Nordhausen das Jobcenter des Unstrut-Hainich-Kreises zu einer Nachzahlung an eine Hartz-IV-Empfängerin verurteilt. Doch das Jobcenter wollte nicht, strebte ein Grundsatzurteil an - und klagte. Vier Jahre lang. Zeitweilig beschäftigte sich sogar das Bundessozialgericht in Kassel mit dem Fall. Doch am Ende siegte die Vernunft, das Jobcenter verzichtete Anfang 2016 nach mehreren Niederlagen auf weitere Rechtsmittel und zahlte den geforderten Betrag: zehn Cent.

Fast jedes zweite Verfahren wegen Hartz IV

Damit ist auch dieser Fall eingeflossen in die Jahresstatistik des Landessozialgerichts in Erfurt, die am Montag veröffentlicht wurde. Und so kurios der Fall sich auch anhören mag: Hartz IV und Kleinbeträge - darum geht es häufiger an Thüringens Sozialgerichten. Vier von zehn Verfahren drehen sich um Streitfragen der Grundsicherung von Arbeitslosen. Zuständig sind die Richter desweiteren vor allem für alle Klagen, in denen Leistung der Sozialversicherungen und staatlichen Unfallversicherung verhandelt werden.

Die Tendenz über die vergangenen Monate hinweg allerdings war fallend, sagt der Sprecher des Landessozialgerichts Thüringen, Klaus Krome. Um vier Prozent auf nunmehr nur noch 12.600 neue Klagen sank die Zahl der neuen Verfahren. Und auch der große Berg von offenen Klagen aus den Vorjahren ist deutlich gesunken - von 24.000 auf nur noch 20.000 Fälle.

Über die Gründe des Rückgangs können selbst die Richter nur Spekulationen anstellen. Für Krome sind es vor allen Dingen zwei Gründe, die plausibel erscheinen. Der Wirtschaft geht es gut, die Zahl der Hartz-IV-Empfänger hat binnen Jahresfrist weiter abgenommen. Da werde dann naturgemäß auch weniger geklagt. "Und dann ist die Hartz-IV-Gesetzgebung inzwischen auch schon ein paar Jahre alt. Da ist vieles, was früher noch strittig war, inzwischen letztinstanzlich entschieden", sagt Krome.

Sozialgericht Nordhausen Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt Davon profitiert hat beispielsweise das Sozialgericht Nordhausen. Denn der Standort hatte unter einer neuen Geschäftsidee in ganz besonderer Weise gelitten. Weil die Verfahren vor Gericht kostenlos sind, und die oft bedürftigen Kläger in der Regel Prozesskostenhilfe erhalten, sahen sich die Nordhäuser noch vor wenigen Jahren mit einer wahren Klageflut vor allem aus einer bestimmten Kanzlei konfrontiert. Ging es in den Verfahren für den Kläger oft nur um die Erstattung von Portokosten und Centbeträgen, ließ sich als Anwalt von den staatlich gewährten Erstattungssätzen für die juristische Vertretung komfortabel leben. "Das ist inzwischen nicht mehr so", sagt Jürgen Fuchs, Direktor des Sozialgerichts Nordhausen. "Das ist sukzessive eingeschlafen. Hochzeit dieses Phänomens war das Jahr 2010."

Fast 15 Jahre nach der Einführung von Hartz IV sind nicht nur die größten Gesetzeslücken geschlossen. Auch die Jobcenter machen heutzutage weniger Fehler bei der Berechnungen der Leistungen.