Außer Erfurt kontrollieren inzwischen auch Eisenach, Gotha, Gera, Greiz, Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Saalfeld, Sondershausen, Suhl und Weimar in Eigenregie die Geschwindigkeit der Autofahrer. Das sind vier Städte mehr als noch vor fünf Jahren. Grundlage ist eine Thüringer Verordnung (ZustVOVOWi § 2 Abs.2). Demnach könnten noch neun weitere Kommunen eigene Blitzer aufstellen, unter anderem Apolda und Rudolstadt. Wo genau, muss dabei mit der Polizei abgesprochen werden. Als Richtlinie gilt, dass bevorzugt zum Beispiel Unfallschwerpunkte und gefährliche Streckenabschnitte ausgewählt werden sollen.

Die Städte begründen die Radarfallen mit sichereren Straßen, weniger Lärm und geringerer Umweltbelastung. Ähnlich sieht es die Landesregierung. Durch die kommunalen Blitzer erhöhe sich die Kontrolldichte und damit die Sicherheit im Straßenverkehr, heißt es in der Antwort des Innenministeriums auf die Kleine Anfrage. "Außerdem wird die Polizei entlastet".

Immer wieder gibt es aber auch Kritik an den städtischen Geschwindigkeitsmessungen. Zuletzt musste sich Saalfeld im Frühjahr den Vorwurf gefallen lassen, es handele sich um Abzocke. Unter anderem war aus Fenstern heraus geblitzt worden. Bürgermeister Mathias Graul hatte MDR THÜRINGEN erklärt, die Stadt habe sich für die neue Technik entschieden, weil sich Anwohner über Raser beklagt hatten. Ein Blitzer sei für drei Jahre gemietet und werde an schwer zugänglichen Stellen im Stadtgebiet eingesetzt. Er solle aber nicht nur in Fenstern, sondern auch andernorts zum Einsatz kommen.