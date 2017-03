Stasi-Unterlagen Weniger Anträge auf Akteneinsicht in Thüringen

In Thüringen geht das Interesse an persönlicher Einsicht in Stasi-Akten zurück. Wie der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, in seinem aktuellen Jahresbericht mitteilt, haben im vergangenen Jahr rund 8.000 Menschen Einsicht in Unterlagen beantragt, die die Stasi über sie angelegt hatte. Im Jahr 2015 waren es rund 10.000 Anträge gewesen. Auch bundesweit sank die Zahl der Anträge - von 62.000 auf 48.000.

Heute Gedenkstätte: das ehemalige Stasi-Gefängnis in Erfurt Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling Laut Tätigkeitsbericht haben die drei Thüringer Außenstellen in Erfurt, Gera und Suhl im vergangenen Jahren auch weitere Aktenbestände für die wissenschaftliche Nutzung verfügbar gemacht. Von den rund 12.000 laufenden Metern Akten sind mittlerweile rund 95,5 Prozent erschlossen worden - darunter beispielsweise eine Wehrüberprüfungskartei der früheren Stasi-Kreisdienststelle Erfurt. Außerden haben die drei Außenstellen im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Vorträgen angeboten, etwa im April anlässlich des 35. Todestages des Jenaers Matthias Domaschk. Der Bürgerrechtler war am 12. April 1981 in Stasi-Haft in Gera unter ungeklärten Umständen ums Leben.

Jahn sprach sich bei der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts am Dienstag in Berlin auch dafür aus, Anträge von Opfern von DDR-Unrecht auf Rehabilitierung länger zu ermöglichen. Laut derzeit geltender Rechtslage sind solche Anträge nur noch bis 2019 möglich. Dieser "Fehler im System" müsse politisch korrigiert werden, forderte er. Aufarbeitung von Unrecht dürfe kein Verfallsdatum haben.