Thüringen wird in den nächsten Jahrzehnten überaltern. Das sorgt für eine dramatische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Nach den Bevölkerungsberechnungen bis zum Jahr 2035 wird die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Thüringen um mehr als ein Viertel zurückgehen. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mit.