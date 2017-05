Holzeinschlag im Wald Bildrechte: colourbox.com

Wie Horst Sproßmann von der Landesforstanstalt MDR THÜRINGEN sagte, können inzwischen nur noch rund 13 Prozent der Waldfläche in Thüringen nicht bewirtschaftet werden. Unmittelbar nach der Wende war es noch gut ein Viertel der insgesamt 550.000 Hektar Waldfläche in Thüringen - unbewirtschaftet auch deshalb, weil Besitzer nicht bekannt waren. Verstorben, verschollen - oder zerstrittene Erbengemeinschaften - die Thüringer Kataster und Grundbücher sind bei den Waldflächen noch lange nicht auf neuestem Stand. Obwohl in den vergangenen Jahren mit einigem Aufwand nach den Besitzern "gefahndet" wurde: In Südthüringen beispielsweise suchten bis Ende 2015 ThüringenForst gemeinsam mit der privaten Waldbesitzer-Vereinigung "Henneberger Land" nach den aktuellen Besitzern von Waldflächen. Am Ende konnten in der Region mit Hilfe alter Chroniken und historischer Akten 563 Fälle geklärt und damit 380 Hektar Wald zugeordnet werden.