Jäger in Thüringen sollen Jagd auf Wölfe machen dürfen - in bestimmten Fällen. Das fordert die CDU-Fraktion im Landtag. Deren agrarpolitischer Specher Egon Primas sagte am Mittwoch, seine Fraktion fordere von der Landesregierung eine Wolfsverordnung, die auch eine sogenannte Schutzjagd vorsehe. Sie könnte der Vertreibung von Wölfen aus bestimmten Gebieten dienen und damit zum Schutz von Nutztieren und Menschen beitragen. Der Naturschutzbund (NABU) Thüringen nannte diese Forderung "Aktionismus". Der Verband der Schafzüchter begrüßte sie.

Die "Schutzjagd" soll nach den Vorstellungen der CDU den Abschuss von Wölfen erlauben, die ein problematisches Verhalten zeigen. In den vergangenen Monaten waren mehrfach Schafe und Ziegen vor allem im Kreis Gotha von Raubtieren gerissen worden. In einigen Fällen ergaben Untersuchungen von Genproben, dass es sich um Wölfe handelte. Ob es sich dabei um "einheimische" Wölfe handelte oder um durchziehende, ist unklar. Bislang ist in Thüringen nur ein weibliches Tier sesshaft, das sein Revier auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf hat. In der Region ist ein Wolfsgebiet mit einem Radios von 30 Kilometern ausgewiesen.