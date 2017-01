Der Orkan "Kyrill" hatte im Januar 2007 verheerende Schäden in Deutschland verursacht. Allein in Thüringen wurden 110.000 Hektar Wald verwüstet. Insgesamt 3,5 Millionen Kubikmeter Bruchholz fielen an. Besonders betroffen seien der Thüringer Wald und das Ostthüringer Schiefergebirge gewesen, sagte Thüringenforst-Vorstand Horst Sproßmann am Mittwoch. Wegen des enorm hohen Aufkommens an Schadholz sei der Holzpreis gefallen. Der Markt war laut Sproßmann für Jahre gestört. Im Rahmen des Waldumbaus wurden allein in den Jahren 2007 und 2008 2,5 Millionen Bäume neu gepflanzt.