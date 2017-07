Wenn die Touristen auf Sylt im berühmten Restaurant "Sansibar" in eine Currywurst beißen, schmecken sie ein Stück Thüringen. Denn die Würste kommen ausschließlich aus der Wurstfabrik "Die Thüringer" in Dornheim. Sie war nach der Wende die erste neugebaute Wurstfabrik in den neuen Bundesländern und wurde von der Thüringer Aufbaubank bei Investitionen gefördert. Im Jahr 2001 musste ein Nothilfedarlehen sogar das Überleben sichern, denn die Rinderseuche BSE hatte die Wurstprodukte über Nacht unverkäuflich gemacht.