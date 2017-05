Über das Internet, in den sozialen Netzwerken und via Mund-Propaganda hat Rainer Kommer gesucht: einen Schwimmmeister oder Rettungsschwimmer, von Mai bis Ende August, bezahlt nach Tarif - für das Freibad in Schwarzburg. Doch finden konnte er lange Zeit niemanden. "Es gab zwar Bewerber", sagt Kommer, der das Freibad ehrenamtlich mit seinem Verein betreibt, "aber die wollten sich die Stelle gerne teilen." Leisten kann sich der Verein aber nur einen Schwimmmeister. "Wir finanzieren die Stelle über die Eintrittsgelder", sagt Kommer. "Für zwei, die im Schichtdienst arbeiten, reicht das Geld nicht aus."

So wie dem Freibad in Schwarzburg geht es vielen Bädern in Thüringen. Sie suchen ausgebildete Fachkräfte und Meister für Bäderbetriebe. Dass die immer schwerer zu kriegen sind, bestätigt Christian Kaufmann, der Vorsitzende des Thüringer Landesverbandes deutscher Schwimmmeister. "Schon seit Jahren wird es für die Bäder schwieriger, ausgebildete Mitarbeiter zu finden." Derzeit würden in Thüringen rund 150 Schwimmmeister fehlen, schätzt Kaufmann. Die Gründe seien die Öffnungszeiten der Bäder. "Wer den Sommer über durcharbeitet, auch an Feiertagen und Sonntagen, der hat nicht viel Privatleben", sagt er. "Gerade im Sommer bei langer Hitze und um die tausend Besucher im Freibad arbeiten, das geht an die Substanz." In den nächsten Jahren stünde in vielen Schwimmhallen und Freibädern außerdem ein Generationswechsel an. "Die Schwimmmeister werden älter", sagt Kaufmann.

Rettungsschwimmer helfen nur aus

DLRG und Wasserwacht unterstützen die Freibäder Bildrechte: dpa Viele Bäder helfen sich deshalb mit Rettungsschwimmern von Wasserwacht und DLRG aus. Bastian Wenske, Chef der Wasserwacht Thüringen, sagt: "Seit Jahren wird es für die Betreiber schwieriger, Rettungsschwimmer zu finden." Zwar unterstütze die Wasserwacht die Bäder mit Rettungsschwimmern. Aber das reiche oft nicht aus. Auf der Suche nach Schwimmmeistern oder Rettungsschwimmern sind vor allem die Freibäder auf dem Thüringer Land. Zum Beispiel das Waldfreibad in Schmiedefeld am Rennsteig. Sven Anschütz, der das Bad über eine Sport Freizeit GmbH betreibt, sucht dafür einen Schwimmmeister oder Fachangestellten für Bäderbetriebe. "Wir können nicht mit einer Festanstellung locken, sondern mit einem Mini-Job für drei Monate." Die Bewerber, die sich bisher gemeldet haben, hätten einen festen Job gesucht. "So wie es im Moment aussieht, muss das Freibad geschlossen bleiben", sagt Anschütz.



Auch die Gemeinde Mellenbach-Glasbach kann ihr Freibad nicht öffnen. Bürgermeisterin Kathrin Kräupner: "Bis jetzt haben wir niemanden gefunden." Kräupner meint, die meisten Bewerber würden eine unbefristete Stelle suchen. Das könne sie auch verstehen. "Wir würden auch einen Schüler oder Studenten als Rettungsschwimmer nehmen", sagt sie. Aber das sei durch ein Gesetz des Landes Thüringen nicht mehr möglich. Das bestätigt auch Christian Kaufmann vom Landesverband Deutscher Schwimmeister: "Ab einer Beckenfläche von 500 Quadratmetern soll es in jedem Schwimmbad oder Freibad mindestens eine ausgebildete Fachkraft oder einen Schwimmmeister pro Schicht geben", sagt Kaufmann. Zwar könnten auch erfahrene Rettungsschwimmer unter Anleitung alleine im Freibad arbeiten. Das sei für die Bäder rechtlich gesehen aber eine Grauzone. Der Verband Deutscher Schwimmmeister bilde deshalb gemeinsam mit Wasserwacht und DLRG die Rettungsschwimmer weiter - vor allem in technischen und chemischen Bereich.

Viele Bäder bilden nicht mehr aus

Auch deutschlandweit werden Schwimmmeister gesucht. Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister, schätzt, dass derzeit rund 2500 Fachkräfte gesucht werden. Gründe dafür seien neben den Arbeitszeiten und der Bezahlung auch das Image des Berufes. "Das Bild vom netten braungebrannten Sunnyboy ist immer noch in den Köpfen drin", sagt Harzheim. Aber der Beruf sei eigentlich viel mehr. "Schwimmmeister machen sieben oder acht Jobs auf einmal. Sie sind zum Beispiel Arzt, Chemiker, Techniker, Animateur oder fürs Marketing verantwortlich." Der Nachwuchsmangel habe aber auch noch eine andere Ursache: "In den vergangenen Jahren haben viele Bäder die Ausbildung aus Kostengründen vernachlässigt", sagt Harzheim. "In den Kommunen fehlt es dafür oft am Geld." Harzheim verlangt deshalb von der Politik, mehr für die rund 7000 Bäder in Deutschland zu tun. "Den Gewinn daraus werden wir in 20 bis 30 Jahren bekommen, wenn wir eine Generation haben, die gesund ist und Sport treibt. Ansonsten sind wir irgendwann wieder ein Volk von Nichtschwimmern."

Rainer Kommer vom Freibad in Schwarzburg hat in letzter Minute doch noch einen Schwimmmeister gefunden. "Einen jungen Mann, der jeden Tag aus Pößneck nach Schwarzburg fahren wird, weil dort in diesem Sommer das Freibad geschlossen bleibt." Das Freibad Schwarzburg kann also doch noch in die Freibadsaison starten.