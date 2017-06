Bausewein argumentierte damals, dass ein geordneter Unterricht in vielen Klassen nicht mehr möglich sei, wenn immer mehr Schüler ohne Deutschkenntnisse die Schulbank drücken würden. "Daraufhin haben Teile des Flüchtlingsrates versucht, mich vor eine Art Tribunal zu laden", so Bausewein. "Dafür stehe ich nicht zur Verfügung." Fast ein Jahr gingen Briefe hin und her. Nun hat der Flüchtlingsrat sein Urteil gefällt. 31 Mitglieder stimmten für den Rauswurf Bauseweins - bei vier Gegenstimmen und zehn Enthaltungen.