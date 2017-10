Jahn erinnerte an die fehlende Rede- und Meinungsfreiheit in der DDR trotz Verfassung - und dass ein Text noch keine Garantie für Menschenrechte sei, sondern Worte lebendig werden müssten. Dazu gehörten engagierte Bürger, eine wachsame Presse, kluge Politiker und weitsichtige Amtsinhaber. Jahn stammt aus Jena und wurde 1983 nach Stasi-Haft gegen seinen Willen aus der DDR abgeschoben. Seit 2011 ist er Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.

Christian Carius, Roland Jahn und Bodo Ramelow beim Festakt am Mittwoch im Landtag. Bildrechte: dpa

Landtagspräsident Christian Carius (CDU) rief zur vorurteilsfreien Debatte über aufgeladene Themen wie Migration und Integration auf. Nicht jeder, der auf den Unterschied der Kulturen hinweise oder auf die Anwendung des bestehenden Rechts bestehe, habe Sympathien für autoritäre Herrschaftsformen oder Fremdenfeindlichkeit. "Wer das unterstellt, nimmt den Protest auf der Straße oder auf dem Wahlzettel fahrlässig in Kauf."



Er verwies darauf, dass sich die Gesellschaft polarisiere - in "die da oben" und "die da unten". Viele fühlten sich verloren und überfordert in der globalisierten Welt. Ihre Sorgen und Ängste vor dem Verlust von Heimat und Sicherheit könnten nicht durch Sonntagsreden, sondern in offenen Debatten beseitigt werden. Gerade Menschen, die in einer sich rasant veränderten Welt zurechtfinden müssten, brauchten Wurzeln, Traditionen und Werte." Zugleich zog der Landtagspräsident eine positive Bilanz für Thüringen, beispielsweise beim Wirtschafts-Wachstum, den Einkommen und den Schulabschlüssen.