Eine Delegation aus rund 40 Vertretern von Thüringer Unternehmen und Hochschulen ist am Sonntag mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) nach Kalifornien geflogen. Auf dem Programm der fünftägigen Reise stehen der Besuch einer Photonik-Messe, des Silicon Valleys sowie Termine in Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Trotz schwieriger politischer Lage müssten die Wirtschafts- und Wissenschaftsbeziehungen zu Thüringens wichtigstem Exportmarkt gepflegt werden, sagte Tiefensee. In Zeiten Donald Trumps gelte das Motto "Jetzt erst recht". Mit Blick auf die Abschottungspläne Trumps kündigte er an: "Gerade hier kann unsere Strategie nur lauten, im Gespräch zu bleiben, die Kontakte nicht abreißen zu lassen und weiterhin wirtschaftliche Präsenz zu zeigen." Dieses Jahr werde es noch eine weitere Thüringer Delegationsreise in die Vereinigten Staaten geben.



Handelsbeziehungen in die USA unterhalten derzeit rund 335 Unternehmen aus dem Freistaat. Niederlassungen oder Anteile an US-Unternehmen haben den Angaben zufolge 33 Thüringer Firmen. Umgekehrt sind die USA einer der größten Investoren im Freistaat, 69 Betriebe haben laut Ministerium US-amerikanische Gesellschafter.