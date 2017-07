Bei der umstrittenen Gebiets- und Verwaltungsreform steckt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow seine Ziele zurück. Der Linke-Politiker sagte im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview, was von der geplanten Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in der laufende Legislaturperiode noch durchgebracht werden könnte, sei die Frage. "Das kommt darauf an, welche Anteile wir in dieser Legislaturperiode noch anschieben und welche weiteren Teile sich da hineinwirken in die nächsten Legislaturperioden."