Über der Liste stand ein Bibelspruch: "Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnung für unsere Sünden." Darunter war notiert, wer noch Schulden hatte - für Crystal, für Marihuana, für Spice oder für Handys. In der Wochenübersicht dieses kleinen unscheinbaren Bibelkalenders hatte Baglan K. (*Name geändert) notiert, in welchem Hafthaus der JVA Tonna noch Gelder einzutreiben waren. Denn Baglan K. war der Boss eines Drogenrings in Tonna, der über fünf Jahre aktiv gewesen sein soll. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN sollen so zwischen 2011 und 2015 Drogen im Wert von mehr als einer Million Euro in der Haftanstalt verkauft worden sein. Das legen Ermittlungsunterlagen, Zeugenaussagen und interne Justizvollzugsakten nahe.

Drogen für eine Million verkauft

Demnach soll alle zwei Wochen eine Drogen-Lieferung in das Gefängnis gebracht worden sein. Dabei hatte es scheinbar zwei Drogenrouten gegeben. Die eine lief über die Gärtnerei in Tonna. Dort, so sagen es Zeugen, sollen die Drogen in Tennisbällen über die Mauer geschossen worden sein. Häftlinge, die dort arbeiteten, haben diese dann eingesammelt und in die Hafthäuser geschmuggelt. Die andere Route ging über die Freigänger. Häftlinge, die durch gelockerte Haft rausdurften. Ihre Art, die Drogen in den Knast zu schmuggeln, war weitaus gefährlicher. Denn sie schluckten die Drogenpäckchen oder steckten sie sich, in Kondomen verpackt, in Körperöffnungen.

In der Haftanstalt gab es, so ist es in den Akten zu lesen, für jedes Hafthaus einen Dealer. Darunter war auch einer mit Kontakten zur Führungsspitze der kriminellen Rockerbande Bandidos MC. Der jeweilige Dealer sammelte die Drogen von den Kurieren ein, die sein Hafthaus beliefern mussten. Dann soll er sie an Zwischenhändler weitergegeben haben. Die wiederum den Stoff bei den "Kunden" an den Mann brachten. Crystal, Spice oder Marihuana, diese Drogen waren lieferbar. Bei mindestens vier der sechs Hafthäuser in Tonna soll das so gelaufen sein. Das Ganze hatte System und wurde von innen und von außen gesteuert.

System der Drogenlieferung

1 Gramm kostete in Tonna 300 Euro: Crystal Bildrechte: Daniel Peter/dapd Über allem stand der aus Aserbaidschan stammende Baglan K. Er soll über ein eingeschmuggeltes Handy die Kundenwünsche in der Haftanstalt nach draußen kommuniziert haben. So wurden die Lieferungen bei den Dealern draußen vorbereitet. Die dann den Kurieren übergeben wurden und die diese dann in die JVA brachten. Fünf Jahre lang soll das so gelaufen sein. Dabei hat das Drogenkartell von Tonna richtig Kasse gemacht. Denn allein ein Gramm Crystal koste in Tonna 300 Euro, sagen Zeugen. Bei den vierzehntägigen Lieferungen waren immer 30 Gramm dabei. Machte bei einer einzigen Crystal-Lieferung 9.000 Euro Erlös. Für ein Gramm Spice oder Marihuana muss der Häftling 20 bis 50 Euro zahlen. So dürften im Laufe der Jahre mehr als eine Million Euro zusammengekommen sein.

Drogengelder flossen über Konten

Ein lukratives Geschäft für Baglan K. und seine Gruppe. Ein Geschäft, das er genau kontrollierte. Denn neben der Lieferung war auch die Bezahlung bestens organisiert. Entweder die Häftlinge selber oder Verwandte und Bekannte mussten das Geld auf Konten überweisen. Im Verwendungszweck wurden Codenamen eingetragen, die zum jeweiligen Hafthaus gehörten. So war klar, wer schon bezahlt hatte. Die Mütter von zwei Häftlingen, die beide zum Drogenring gehörten, sollen dann die Gelder abgehoben haben. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN lieferten sie das Drogengeld bei der Freundin von Baglan K. ab, die in einem Erfurter Neubaugebiet wohnt. Wer nicht zahlte, bekam Stress. Denn Baglan K. vermerkte alles in seinem Bibelkalender. Diesen und andere Beweisstücke fanden Fahnder des Thüringer Landeskriminalamtes bei einer Razzia in der JVA Tonna 2015.