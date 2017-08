Aus der Thüringer CDU-Landtagsfraktion kommt Kritik an der Tourismus-Strategie der Landesregierung. Die reine Konzentration auf die vier Themen Marketing, wirtschaftliche Situation der Betriebe, Organisationsstrukturen und Digitalisierung sei unzureichend, sagte der CDU-Tourismuspolitiker Andreas Bühl am Dienstag. Die Analyse sei in vielen Punkten zutreffend, doch im Marketing müsse das Wirtschaftsministerium nachlegen. Weiter sagte der Ilmenauer Abgeordnete, wer allein Weimar, die Wartburg, den Rennsteig und Erfurt ins Schaufenster stelle, der müsse andere Städte und Regionen so unterstützen, dass sie gleichziehen könnten. Ansonsten entstünde das Risiko eines "Zwei-Klassen-Tourismus".